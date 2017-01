Stadtzeitung Lübeck

Die Lübecker Stadtzeitung erscheint einmal wöchentlich, in der Regel dienstags, und wird kostenlos an alle Lübecker Haushalte geliefert. Zudem liegt die aktuelle Ausgabe u.a. im Rathaus, in der Stadtbibliothek und ihren Außenstellen, in den Stadtteilbüros und im Welcome-Center am Holstentor aus.

Die Lübecker Stadtzeitung berichtet über wichtige Entscheidungen der Politik und Verwaltung und informiert über das allgemeine Stadtgeschehen. Sie ist zudem das offizielle amtliche Bekanntmachungsorgan der Hansestadt Lübeck. Hier finden Sie alle amtlichen Bekanntmachungen, Ausschreibungen und Stellenanzeigen.

Die aktuelle Ausgabe sowie ein Archiv der Lübecker Stadtzeitung bis zur Ausgabe 778 vom 8. Januar 2013 finden Sie hier.

Die vorhergehenden Ausgaben der Stadtzeitung bis zum 24. September 2013 (Ausgabe 1 bis Ausgabe 815) finden Sie hier.

Bei Problemen mit der Zustellung der Lübecker Stadtzeitung wenden Sie sich bitte per Mail an: reklamationen@wittich-sietow.de